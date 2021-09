’Seleção do Samba’ vai mostrar a escolha dos sambas-enredo do Carnaval carioca - Reginaldo Pimenta

Publicado 29/09/2021 10:45

Rio - A TV Globo vai mostrar pela primeira vez, em uma série de cinco programas especiais que vão ao ar aos sábados, após o ‘Altas Horas’, a partir de 16 de outubro, como são escolhidos os sambas-enredo das escolas do Grupo Especial do Carnaval carioca.

A cada semana, três escolas apresentam seu trio de sambas finalistas, e o vencedor é escolhido por jurados totalmente selecionados por cada agremiação, como manda a tradição. No dia 13 de novembro, vai ao ar a festa completa, com a reapresentação dos 12 sambas oficiais do carnaval carioca.

"Seleção do Samba" é uma homenagem às escolas de samba, afetadas diretamente pela pandemia de coronavírus que assolou o país, e vai mostrar, para todo o Brasil, o talento de seus compositores e a força de seus enredos.

As gravações de ‘Seleção do Samba’, que tem produção da Endemol Shine Brasil, começaram nesta terça-feira, dia 28, na Cidade do Samba, seguindo todos os procedimentos de segurança, como já acontece com programas, séries e novelas, e contarão com a participação de integrantes das comunidades, sempre dentro das limitações impostas pela pandemia.