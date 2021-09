Gui Araújo vence a prova do fazendeiro e está livre da roça - Reprodução

Gui Araújo vence a prova do fazendeiro e está livre da roçaReprodução

Publicado 30/09/2021 07:43 | Atualizado 30/09/2021 07:51

Rio - Gui Araújo venceu a prova na noite desta quarta-feira e se tornou fazendeiro pela segunda vez. Com isso, Bil Araújo e Dayane Mello enfrentam a roça ao lado de Mussunzinho, que havia sido indicado pela fazendeira anterior, Erika Schneider.

O ex-participante do "De Férias com o Ex" começou a prova com um mau desempenho, mas conseguiu virar o jogo e superou Bil, que estava na frente. "Família, é para vocês, amo vocês! Que saudade", disse Gui ao comemorar a vitória.

A prova exigia agilidade e pontaria. Os peões tinham que derrubar os patos de seus colegas, que estavam organizados como um alvo e enumerados. Cada peão tinha seis patos. Quem ficasse sem nenhum pato, seria eliminado.

Com a vitória de Gui, a roça está formada. Erika Schneider, a antiga fazendeira, escolheu Mussunzinho para disputar a permanência com os peões. Ele não participou da prova do fazendeiro porque foi vetado por Marina Ferrari, que tinha o poder da chama vermelha. Rico Melquíades venceu a prova de fogo e escolheu repassar os sete votos que levou para Bil Araújo. E, como "mais votado" da sede, Bil pode escolher uma pessoa para puxar para a roça. Ele escolhei Dayane Mello.