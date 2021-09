Lary Bottino - @criacaodophi2

Publicado 30/09/2021 09:14

Rio - A influenciadora digital foi confirmada pela Record como a substituta de Fernanda Medrado em "A Fazenda". De acordo com o colunista Leo Dias, do "Metropoles", Lary Bottino vai ganhar a bagatela de R$ 80 mil de cachê para participar do reality show. Antes da saída de Medrado, Lary fazia parte do time de peões reservas do programa da Record.

Assim como todos os peões, Lary ficou confinada do dia 2 ao dia 12 de setembro, só que como reserva do jogo. Ela chegou a ser dispensada pelo diretor Rodrigo Carelli. Ainda de acordo com o colunista, Lary ganhou R$ 30 mil pelos 10 dias de confinamento, independente de ser aproveitada pelo programa ou não. Com a saída de Medrado e sua consequente entrada em Itapecerica da Serra, Lary ganhará mais R$ 50 mil, que serão pagos em duas parcelas de R$ 25 mil. A primeira parcela será depositada nesta sexta-feira, data em que ela entrará no reality, e a segunda será paga ao final da temporada.