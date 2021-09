Nego do Borel - Reprodução

Publicado 30/09/2021 09:58

São Paulo - Nego do Borel não será substituído em 'A Fazenda 13'. Ao contrário de Medrado, que depois de desistir do programa, deu lugar a Lary Bottino, o cantor deixa o espaço de participação vazio.

Segundo o UOL, a Record não irá procurar um substituto. Pelas regras do reality, a cada participante desistente ou expulso do programa, a produção pode enviar outra pessoa para fazer a substituição.

Nego do Borel foi expulso do programa após tentar trocar carícias com Dayane Mello, que estava bêbada. Ele é investigado por estupro de vulnerável e assédio sexual. O funkeiro foi expulso após a segunda festa do reality show.

Relembre o caso

A polêmica envolvendo o cantor e Dayane Mello começou na madrugada de sexta-feira (24) para sábado (25). Após a festa "Glow in The Dark", os dois deitaram na mesma cama. Ambos alcoolizados, eles foram orientados por colegas de confinamento a dormirem separados.

Entretanto, em imagens compartilhadas nas redes, Nego mostrou resistência a ideia. Day, por sua vez, não demonstrou estar em condições para optar. No fim, os dois dormiram juntos e até agitaram os edredons, porém, supostas falas da modelo pedindo que Borel cessasse a atividade sexual caíram nas redes, o que acabou gerando grande repercussão na internet.

Nas redes sociais, principalmente no Twitter, as reações foram de raiva. Fãs de Dayane Mello subiram a tag "Estupro na Fazenda", deixando-a entre os assuntos mais comentados do dia.

Durante a parte da tarde, a equipe da modelo se posicionou, a emissora deu seu posicionamento e até a apresentadora Adriane Galisteu falou sobre o assunto. Após forte pressão do público e de anunciantes, durante exibição da edição de sábado (25), a Record TV informou que Nego do Borel estava desclassificado do reality show. Detalhes contratuais não foram divulgados até o momento.

Antes de Dayane Mello, Nego do Borel já entrou em "A Fazenda 13" com um histórico relacionado à violência. Apesar de não ter sido condenado até o presente momento, o cantor foi acusado por três ex-namoradas de agressão física, psicológica e violência sexual. Sendo as namoradas: a atriz Duda Reis, a assessora Swellen Sauer e uma terceira que, até hoje, preferiu não revelar sua identidade ao público.