Gui Araújo, fazendeiro da semana, revela provável indicação - Reprodução/Playplus

Gui Araújo, fazendeiro da semana, revela provável indicaçãoReprodução/Playplus

Publicado 30/09/2021 11:47

Rio - Após escapar da berlinda ganhando a terceira prova do fazendeiro, nesta quarta-feira (29), Gui Araújo revelou seus planos para a próxima formação de roça. Ao lado de Dynho Alves e Marina Ferrari, o influenciador respondeu as dúvidas dos telespectadores em uma live e entregou sua possível indicação.

fotogaleria

"Pelos acontecimentos da última semana. Não foi diretamente comigo, mas eu acho que quando se trata de desrespeito e tirar o bem comum da casa, a paz, eu não seria justo se não tivesse outra opção. Estou falando com o Rico obviamente", entregou o fazendeiro.

Gui Araújo ainda contou como pretende levar seu segundo mandato nesta temporada. "Eu estou tendo que apagar o fogo no feno. A minha missão aqui é apagar o fogo no feno e mudar essa semana. Uma coisa que todo mundo me pediu quando coloquei o chapéu de novo foi que a paz volte a reinar na fazendola. A fazendola é um lugar lindo, maravilhoso e um sonho para todo mundo que está aqui", concluiu.