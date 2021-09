Bailarinas se apresentam no evento de apresentação da nova programação da Band para 2022 - Reprodução

Publicado 30/09/2021 12:04 | Atualizado 30/09/2021 12:22

Rio - Zeca Camargo e Glenda Kozlowski foram os apresentadores do evento que revelou a nova grade de programação da Band para 2022, nesta quinta-feira. O evento contou com uma apresentação das bailarinas do Faustão, mas o apresentador não conseguiu participar por conta de motivos contratuais.

"A gente queria muito que o Faustão estivesse aqui, mas infelizmente ele não pode estar presente por questões contratuais. A volta do Faustão motiva todos nós. O 'Faustão na Band' já é uma realidade para todos nós, esse é um dos maiores projetos das nossas carreiras", disse um representante da equipe do "Faustão na Band", o novo programa do apresentador.

"Teremos muitas histórias, brincadeiras, humor, muita música e diversão no horário nobre na tela Band. São recursos 3D, as melhores câmeras, computação gráfica... Temos equipe nas ruas, gravando. Faustão na Band, de segunda a sexta, em horário nobre. Um programa voltado para a família brasileira. A alegria já tem hora e dia pra voltar", adiantou a emissora sobre a atração.

O "Faustão na Band" tem previsão de estreia para janeiro de 2022 e contará com cerca de duas horas e 15 minutos de duração. Faustão voltará a trabalhar com sua irmã, Leonor Correa, com quem não trabalhava há cerca de 23 anos. Ela dirigiu Faustão entre 1992 e 1999. Luciana Cardoso, mulher do apresentador, será roteirista e produtora do programa. Ambas apareceram no vídeo de anúncio da atração exibido pela Band nesta quinta-feira.