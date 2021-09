Fernanda Keulla - Reprodução

Publicado 30/09/2021 12:50 | Atualizado 30/09/2021 12:51

Rio - A RedeTV anunciou, nesta quinta-feira, que Júlio Cocielo, Victor Sarro, Viny Vieira, Fernanda Keulla e Caio Pericinoto irão comandar a nova temporada do "Encrenca", a partir deste domingo, às 20h. Além do novo elenco, a temporada traz quadros inéditos e ainda mais espontaneidade, diversão e bom humor.

Para a direção-geral e direção executiva do programa, a RedeTV! convidou respectivamente João Kléber e Rafael Paladia. Um dos principais humoristas do país, João Kléber possui mais de 30 anos de experiência na televisão. Trabalhando ao lado de Chico Anysio e Chacrinha, com passagens por diversas emissoras dentro e fora do país, sempre foi um criador de formatos, roteirista e redator.

Rafael Paladia, profissional com mais de 20 anos de trajetória, é experiente diretor, produtor e responsável por grandes sucessos. Ambos se preparam para um novo desafio em suas carreiras.