Rico alfineta Bil em 'A Fazenda 13' e compara ex-BBB com Juliette FreireReprodução/Playplus

Publicado 30/09/2021 15:24

Rio - Rico Melquíades divertiu suas colegas de confinamento em "A Fazenda 13", nesta quinta-feira (30), ao analisar o comportamento dos peões na casa. Para o ex-De Férias com o Ex, muitos participantes do reality rural estão com medo de serem cancelados e, por isso, tentam imitar a personalidade de famosos que passaram por outros programas.

Sobre Bil Araújo o comediante disparou: “Ele tá se achando a Juliette da Record", relembrando a campeã do "BBB21", que também esteve confinada com o modelo. "Juliette só foi uma, tá pra nascer a próxima. Todo mundo quer ser Juliette”, afirmou Rico, fazendo Erika Schneider cair na gargalhada.

“Você quer ser Juliette? Você não dá conta não. Você é muito barraqueira pra ser a Juliette”, brincou a ex-dançarina do Faustão. Aline Mineiro concordou com a amiga e ainda acrescentou sua opinião sobre a ex-BBB, que se envolveu em diversas polêmicas até vencer o reality da TV Globo: “Ela tinha uma calma né?”, comentou.