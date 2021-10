Solange Gome em 'A Fazenda' - Reprodução/Record

Solange Gome em 'A Fazenda'Reprodução/Record

Publicado 30/09/2021 18:44

São Paulo - A peoa Solange Gomes está revoltada! Na tarde desta quinta-feira, em "A Fazenda 13", Solange discutiu com MC Gui por ser acusada de não contribuir com as atividades do grupo. Mais cedo, o fazendeiro Gui Araújo chamou atenção de Solange pelo mesmo motivo e a peoa não gostou. MC Gui voltou a tocar no assunto e deixou a ex-banheira do Gugu transtornada.

"Coisa de mariquinha. Tá com medo de mim. Só pode ser. Fala na cara. O povo fica arranjando coisa para votar. Quer votar? Vota. Eu estou incomodando, para variar, a Solange está incomodando. Hoje quando todo mundo estiver reunido vou chegar e perguntar para saber quem falou que não faço nada", disse Solange.

MC Gui foi correndo levar a fofoca da confusão para Gui Araújo. "Tá todo mundo me falando que ela não está fazendo nada e eu concordo. Todo mundo chegou para mim e falou para colocar ela pra fazer algum bagulho. Tentei aconselhar e não vou mais fazer isso e nem brincar com ela", disse o ex de Anitta.

Solange continuou reclamando da fofoca para Aline Mineiro e Erika Schneider e sugeriu que alguns participantes incentivaram Nego do Borel a ficar com Dayane Mello. "Coisa feia. Coisa de mariquinha, tem que chegar e falar. Muito feio. Um boicotando o outro. No dia que o Nego foi embora, que aconteceu aquele episódio, eu vi muita gente induzindo o cara a pegar a garota. Isso é feio cara", disse Solange.

Logo depois de falar do caso envolvendo Nego do Borel, a Record cortou a câmera. Irritada, Solange seguiu para área externa para discutir com MC Gui e Victor Pecoraro. A peoa também perguntou onde estava o contrato para obrigar a ela a fazer atividades nos horários dos outros participantes.