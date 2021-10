Gui Araújo em 'A Fazenda 13' - Reprodução/Record

Gui Araújo em 'A Fazenda 13'Reprodução/Record

Publicado 30/09/2021 19:52 | Atualizado 30/09/2021 19:53

São Paulo - O fazendeiro Gui Araújo parece não estar satisfeito com a pressão dentro de "A Fazenda 13". Na noite desta quinta-feira, em conversa com MC Gui, o ex-namorado de Anitta repensou a participação no reality da Record TV.

fotogaleria

Segundo Gui, ele só continua no reality por causa de questões contratuais. "Se não tivesse multa, contrato, nada, nossa mano. Eu não estaria aqui", disse Gui Araujo.

MC Gui concordou com o peão e imediatamente a Record TV cortou o som dos microfones. Após um tempo, o som foi restabelecido e os participantes tentaram disfarçar a gafe. "Não vou sair daqui, só vou sair daqui em dezembro. Para orgulhar a minha família", disse o MC. "Isso. Todo mundo lá fora vai ficar feliz", respondeu Araujo.

A primeira semana de "A Fazenda 13" foi marcada pela desistência da cantora Fernanda Medrado. A equipe da ex-participante afirmou que ela não estava bem antes mesmo de participar do programa. Medrado será substituída por Lary Bottino, amiga de Gui Araujo, nesta sexta-feira (1).