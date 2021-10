Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro no Canta Comigo Teen - Edu Moraes / Divulgação

Rodrigo Faro e Ticiane Pinheiro no Canta Comigo TeenEdu Moraes / Divulgação

Publicado 02/10/2021 07:00

Rio - A segunda temporada do reality show musical "Canta Comigo Teen" estreia amanhã na Record TV, a partir das 18h. Assim como no ano passado, a competição traz o talento de mais de 80 jovens artistas, com idades entre 9 e 16 anos, selecionados entre três mil inscrições. Mas uma grande novidade da segunda edição do programa está no prêmio: Além de levar R$ 200 mil para casa, o ganhador também receberá um apartamento.

Comandando o "Canta Comigo Teen" pelo segundo ano seguido, o apresentador Rodrigo Faro, de 47 anos, é só animação ao falar sobre a emocionante competição de música e ressalta a alegria que é trabalhar com crianças e adolescentes. "Estou muito feliz de estar nesse projeto, é uma honra. Como apresentador é um prato cheio você poder trabalhar com criança. Mais uma vez estão me chamando de 'tio', mais uma vez estão me chamando de 'velho'. Mas é muito legal que o meu espírito de adolescente, de criança, continua firme e forte", garante o apresentador, que procura sempre falar de igual para igual com os candidatos.

"Quando estou no palco com elas, eu me igualo a elas mesmo... Na brincadeira, na tiração de sarro, na empatia também. A gente não pode esquecer que é um programa que fala de sonho. Lidar com o sonho de pessoas, ainda mais crianças e adolescentes, é algo que a gente tem que ter muito cuidado, muita sensibilidade, muita leveza".

O apresentador também destaca que, apesar de ser uma competição, as crianças se tratam com muito carinho e respeito. "O que mais me chamou atenção nessa temporada, que já é a segunda que eu apresento, é a empatia que essa nova geração tem, a preocupação que essas crianças têm umas com as outras. A gente está falando de um programa que é uma competição musical. Mas, a grande preocupação das crianças, não era se elas iam ganhar da outra ou não. Mas como a outra ia ficar ao deixar o programa, ao saber que aquele sonho naquele momento ia ser interrompido. Isso me tocou demais".

Ticiane Pinheiro, que atua nos bastidores entrevistando a família dos participantes, revela que se emociona muito com as histórias de vida dos pequenos candidatos. "É muito bacana ver a criança sorrindo, com o olhinho brilhando. A gente tem uma cantora espetacular nessa segunda temporada. Ela tem deficiência visual e tem uma voz incrível. Só de ela falar, você já se emociona. Teve uma criança que era do interior do Ceará, me contou a história dela e eu tive que parar a gravação de tanto que eu chorava, de tanto que eu me emocionei. Essa segunda temporada realmente está muito mais afinada, porque já é o segundo programa, então a gente fica muito mais ligado, muito mais íntimo. Foi incrível, foi um grande presente estar nessa nova temporada do 'Canta Comigo Teen'".

A apresentadora também fala com orgulho da seleção dos candidatos. "A segunda temporada está muito emocionante, tem crianças do Norte ao Sul do nosso país, de tudo quanto é lugar. Cada criança que chega com vontade de vencer, de mostrar seu trabalho... Tem crianças que nunca estiveram na TV e de repente se apresentam para 100 jurados, então a emoção corre".

Spin off da versão adulta

O "Canta Comigo Teen" é um derivado da versão adulta do programa, que também é um grande sucesso. O diretor do núcleo de realities da Record, Rodrigo Carelli, conta que não imaginava que a versão "teen" fosse ser tão bem sucedida quanto a original. "A versão adulta fez muito sucesso e a gente já está na segunda versão do 'Canta Comigo Teen', que é a versão para crianças e adolescentes, que foi um estrondo também o ano passado", explica Carelli.

"Eu diria que a gente se surpreendeu com o sucesso que a gente conseguiu com esse spin off do formato. Crianças e adolescentes acabam trazendo mais empolgação, emoção, histórias mais tocantes. Temos outros personagens que se juntam, que são os pais. É um divertimento garantido. A gente fica impressionado com o equilíbrio que eles (crianças e adolescentes) têm e uma maturidade até maior em termos de enfrentar o palco e a possibilidade de uma carreira... Tudo isso brilhantemente mostrado e comandado pelo Rodrigo Faro e com o auxílio luxuoso da Ticiane Pinheiro nos bastidores".

Dinâmica da competição

O "Canta Comigo Teen 2" contará com 12 episódios. Os oito primeiros compõem a fase de eliminatórias, com 11 participantes se apresentando em cada um. Já no nono episódio, candidatos marcantes recebem uma segunda chance para tentarem se classificar. Depois, duas semifinais vão ao ar, seguidas pela grande final. No total, o repertório conta com 162 músicas.



Mas, para se tornarem finalistas, os participantes precisam empolgar o maior número possível de jurados que compõem o painel. Se qualquer um deles gostar do que escuta no palco, pode se levantar e cantar junto com o competidor. Quanto mais jurados em pé, mais pontos o candidato consegue acumular. Quem conseguir levantar os 100 jurados se classifica diretamente para a semifinal.



O público terá novamente o poder de escolher quem será o grande vencedor, votando em seu candidato favorito na final no portal "R7".

Confira a lista dos jurados:

Aline Jones – atriz e apresentadora



Ana Araújo – performer em teatro musical



Ana Dutra – cantora



Ana Zucatelli – atriz de teatro musical



André Marinho – cantor e apresentador



Andréa Sorvetão – apresentadora e cantora



Anna Markun – atriz e comediante



Anny Cee – professora de canto e youtuber



Ayu Brazil – cantora e YouTuber



Beto Marden – ator e apresentador



Bruna Pazzinato – cantora, compositora e atriz



Bruno Sutter – cantor e humorista



Caju e Castanha - cantores



Canisso – músico



Carla Cristina – cantora



Carol Rodrigues – cantora



Catiana Gomes – cantora e fonoaudióloga



Cauan Jolt – cantor e ator



Cinthia Cruz – atriz



Conrado – cantor e ator



Cris Piza – cantora e tatuadora



D´Black - cantor



Danivic – fonoaudióloga



Diego Moraes – cantor e compositor



DJ Créu – DJ e produtor musical



Dorgival Júnior – cantor e ator



Edu Ribeiro – cantor e compositor



Elisa Gatti – cantora e compositora



Endrigo Moraes – cantor



Erikka – cantora e compositora



Felipe Simmons – músico e cover de Gene Simmons (banda Kiss)



Fernandinho BeatBox – músico e produtor musical



Giovanna Bianco – cantora



Gisela Hendricks – cantora de ópera e coach vocal



Giulia Ayumi – cantora e atriz



Graça Cunha – cantora e atriz



Graciely Junqueira – cantora e atriz



Gui Cruz – intérprete de samba enredo e compositor



Henrique Zárate – compositor e intérprete



Ivan Parente - cantor e dublador



Jade Chris – cantora e musicista



Jean Paulo – ator e cantor



Jhonny Faria – professor de dança e ator



Julie Olcese – cantora e empresária



Julyana Lee – cantora e blogueira



Juninho Bill – cantor, compositor e jornalista



Laura Carolinah – cantora e atriz



Leo Richter – músico e produtor musical



Leo Rommano – audição e condução de carreira



Letícia Hally – cantora e cover de Ariana Grande



Luckas Moura – cantor e ator



Manuela Perez – cantora



Marcelo Tchakabum – cantor



Margareth Pires – cantora



Mari Belém – cantora e atriz



Marquês – cantor



Matheus Vargas – cantor



Miguel Nador - cantor lírico e tenor



Nalla – cantora e compositora



Nat Guareschi – cantora



Natalia Koike - cantora



Nathan Barone – cantor



Negravat - cantora lírica



Neila Abrahão – guitarrista



Nicholas Torres – ator e dublador



Paloma Marques – cantora e compositora



PeLanza – cantor



Penélope Nova – apresentadora



Penelopy Jean – drag queen e apresentadora



Rafa Rangel – cantor e compositor



Rafael Dantas – professor de canto



Reinaldo Yazaki – otorrinolaringologista e cirurgião



Roberto Seresteiro – cantor



Robinson Monteiro – cantor



Robson Moura – cantor



Rodrigo Cáceres – ator e humorista



Rodrigo Miallaret – dublador e ator



Rodrigo Teaser - intérprete do Michael Jackson



Ruy Brissac – cantor e ator



Sabrina Caldana – cantora e live vocal



Saimon Bola – cantor e produtor musical



Sebá Inimigos da HP – cantor



Sejuh – cantora



Simone Brown – cantora



Stephanie Balek – cantora lírica e professora de canto



Talita Cipriano – cantora



Talita Dias – cantora



Tânia Mara – cantora e compositora



Tata Martinelli – cantora e professora de música



Tati Pinheiro – cantora e professora de música



Thaíde – músico e apresentador



Thiago Gimenez – cantor e maestro



Titzi Oliveira - cantora e doceira



Tomé – cantor e cover oficial do Ozzy Osbourne



Trio Katz – as cantoras Bella, Flavinha e Mayra



Vanessa Jackson – cantora



Victor Aguiar – músico e ator