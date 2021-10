Dayane Mello insiste que punição não foi causada por ela - Reprodução

Publicado 01/10/2021 10:51

Rio - Dayane Mello ficou revoltada ao ser acusada de provocar uma nova punição em "A Fazenda 13" na manhã desta sexta-feira. A modelo bateu boca com Sthe Matos, MC Gui e Mileide Mihaile e afirmou que não cometeu nenhuma infração.

"Quem tomou punição?", perguntou MC Gui na cozinha. "A Day levou o roupão", disse Mileide. "Ah, mentira. Nossa, nós perguntamos se eles estavam levando alguma coisa no balde", lamentou MC Gui. Dayane, que estava no sofá, gritou que não foi ela.

"Foi você não, Day?", perguntou Mileide. "Não", gritou a modelo. "É fácil, né, julgar os outros", completou Day, visivelmente irritada. "Quem tá na baia com você que disse. Desculpe", respondeu Mileide. "A única coisa que tinha de diferente foi o roupão, porque o meu balde foi vazio", afirmou Sthe.

"Eu sempre levo o meu roupão e nunca aconteceu nada. Vamos parar com isso de dizer que as coisas das pessoas fazem sem saber, gente. Que feio!", rebateu Dayane. "Ninguém levou nada no balde. A única coisa que tinha era o roupão. Igual a garrafa, ela [Dayane] disse que levou a garrafa e não deu em nada", reclamou Sthe.

Solange Gomes perguntou o que estava acontecendo. "Os baldes estavam vazios, a única coisa que tinha era o roupão", continuou acusando Sthe. "Você não fez isso com a garrafinha? Você levava e não dava em nada e aí deu, não deu?", relembrou MC Gui. "A gente não sabe, não é verdade", se defendeu Day, levantando da mesa. "Eu não tô falando da garrafinha, tô falando que ela [Sthe] tá falando coisa que ela nem sabe, entendeu?", gritou a modelo.

"Eu não tô levando informação, tô falando aqui na sua frente, apenas. [o roupão] Era a única coisa e a garrafinha foi a mesma coisa", insistiu Sthe. "Você levou o roupão e está no manual que não pode levar nada, absolutamente nada", explicou Mileide.

"Você tem certeza disso? Melhor se informar", disse Dayane. "Então vamos nos informar juntas, meu amor. Por que tanto eu estou errada se estiver falando isso e você por bater o pé dizendo que não", disparou Mileide.