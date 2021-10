Vlog da Berê - A Fantástica Farmácia de Ondion - Divulgação

Publicado 01/10/2021 12:21

Rio - O mês das crianças deste ano vai ganhar uma programação recheada no Globoplay. Até o dia 15 de outubro, a plataforma disponibiliza um conteúdo infantil novo por dia. Títulos como ‘O Inverno Mágico’, ‘Hotel Transilvânia’, ‘Rev & Roll’ e ‘Barbie em o Lago dos Cisnes’, entre outros filmes, séries e desenhos, vão deixar o mês de outubro com um gostinho muito especial.

Spin off de ‘D.P.A. - Detetives do Prédio Azul’, a série original ‘Vlog da Berê - A Fantástica Farmácia de Ondion’ ganha segunda temporada no dia 12 de outubro e é comandada pela feiticeira Berenice (Nicole Orsini), agora na bruxolescência. Os episódios inéditos contam com um novo cenário: a Fantástica Farmácia Filomilus, em Ondion, local mágico e milenar dedicado aos estudos de alquimias bruxescas e ocasionais consultas para os mais variados pacientes. Nesta nova fase, o Vlog dispõe de participações especialíssimas. Para matar as saudades dos fãs, Letícia Pedro retorna como Mila, a primeira capa vermelha do Prédio Azul; Juliana Alves será a Dra. Sigfrida, a renomada alquimista à frente da farmácia; já Livian Aragão chega como Najara, uma bruxa bailarina; e Totia Meireles viverá a tia Theodora, tragicamente mordida pelo filho do Drácula. A atração também estreia no Gloob no dia 17 de novembro e terá exibição semanal.Já no dia 15 de outubro, o filme ‘Miraculous World: Xangai, A Lenda de LadyDragon’ chega ao catálogo. Na história, Ladybug tem a bolsa roubada com Tikki dentro, logo que chega a Xangai para visitar um tio. Sem dinheiro e sozinha na cidade, ela aceita a ajuda de uma jovem muito esperta chamada Fei. As duas se juntam em uma grande aventura e descobrem a existência de uma nova joia mágica. Quem também está na cidade, em busca de um poderoso artefato, é Hawk Moth.Para celebrar ainda mais a data, os sinais dos canais Gloob e Gloobinho estarão abertos de 08 a 17/10 para não assinantes, no Globoplay. E tem mais: títulos infantis da plataforma podem ser acessados diretamente no agrupador temático a seguir: https://globoplay.globo.com/categorias/dia-das-criancas/Confira todos os títulos infantis que estreiam no Globoplay até o dia 15 de outubro:Barbie em o Lago dos CisnesBarbie Fairytopia: MermaidiaBom dia MartinBoonie Bears, ao Resgate!CocomelonHOT WHEELSHotel TransilvâniaIrmãos Urso: A Viagem de Volta Pra CasaMeu Amigãozão T2Miraculous World: Xangai, A Lenda de LadyDragonMya Go T2O Inverno MágicoOnde Está o Wally – Temporada 2Rev & RollVlog da Berê – Temporada 2