Dona Jura (Solange Couto) - Reprodução

Publicado 04/10/2021 09:36 | Atualizado 04/10/2021 11:19

Rio - Vinte anos após a estreia de ‘O Clone’, os bordões ‘Insch’Allah!’ e ‘Né brinquedo não!’ correm sério risco de voltar ao vocabulário do brasileiro. Isso porque nesta segunda-feira a novela reestreia no ‘Vale a Pena Ver de Novo’, na Globo. Ambientada no Rio e no Marrocos, a novela trouxe assuntos pouco explorados pela dramaturgia até então, como clonagem humana e tradições da cultura árabe.

Autora da novela, Gloria Perez comemora a reexibição. “Alegria, muita alegria de revisitar esse universo. E acho que esse é um dos motivos que levam o público a gostar tanto de rever novelas. Durante um tempo das nossas vidas convivemos com os dramas daqueles personagens, eles se tornam íntimos de nós. Revê-los é revisitar também um tempo do nosso passado. 'O Clone' foi um trabalho maravilhoso de fazer, era uma equipe tão unida, tão apaixonada. Isso transparece na tela”, destaca a escritora.E, assim como aconteceu com os bordões, a novela também foi responsável por incorporar outros elementos na cultura brasileira. Além de repercutir a trilha sonora, o público também aderiu ao uso de acessórios inspirados na cultura árabe, às maquiagens temáticas e ainda houve o aumento da procura por aulas de dança do ventre enquanto a novela esteve no ar.Além do sucesso de audiência, ‘O Clone’ foi a única novela brasileira em uma seleção dos principais programas da televisão nos últimos 50 anos feita pela The WIT, onde aparece como a melhor produção de 2001. Fora do Brasil, ‘O Clone’ ainda foi vendida para mais de 100 países, incluindo Argentina, Chile, Colômbia, El Salvador, Moçambique, Peru e Romênia, registrando recorde de audiência no Kosovo.Responsável pela direção da novela, Jayme Monjardim se orgulha de toda repercussão positiva em torno do trabalho. “Essa novela é um marco na minha vida, sempre digo que os trabalhos são como filhos, e alguns deles como 'O Clone' e 'Terra Nostra', por exemplo, vivi de forma muito intensa, eles irão estar comigo para sempre no coração. O 'Clone' é uma novela mágica e é muito bom que ela esteja de volta. Me emociono assistindo às chamadas da programação”, declara o diretor.Primeira protagonista da carreira de Giovanna Antonelli, é a história de Jade que conduz a trama. Filha de muçulmanos, a brasileira é obrigada a se mudar para o Marrocos após a morte de sua mãe e, lá, ela se apaixona pelo brasileiro Lucas, vivido por Murilo Benício. Por conta da religião e das tradições familiares, Jade é impedida de ficar com Lucas e é obrigada a se casar com Said (Dalton Vigh), um promissor comerciante marroquino. Enquanto os anos passam, a paixão entre os dois segue vivaEm paralelo com a trama principal, núcleos como o do bairro de São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, traziam os momentos divertidos e o alívio cômico da história. E era em São Cristóvão que ficava o famoso bar Dona Jura (Solange Couto). O estabelecimento da ficção virou ponto de encontro dos moradores e era o lugar que recebia a participação de várias personalidades nas gravações, entre músicos e esportistas, como Pelé.