Dayane Mello e Aline Mineiro trocam beijos na piscina - reprodução de vídeo

Publicado 01/10/2021 15:47

Rio - O clima em 'A Fazenda 13', da Record, é de festa para Dayane Mello. A peoa voltou da segunda roça do reality e resolveu comemorar com um banho de piscina, no início da tarde desta sexta-feira, que elevou a temperatura em Itapecerica da Serra e na web.

A modelo e ex-BBB Itália trocou alguns selinhos com ex-panicat Aline Mineiro na piscina. "Vai ela. Vai ela que eu quero ver a bunda dela! Vai, bunda gostosa", disse Dayane para Aline sobre retirar o microfone depois do beijo.

Essa não é a primeira vez que Dayane e Aline Mineiro ficam em "A Fazenda". A relação entre as duas já incomodou alguns participantes, como Erasmo Viana. O ex de Pugliesi chegou a classificar a relação das duas como "p*t*ria" e "falta de respeito".

"Se você não sabe beber. Se você quer beber pra se divertir, beleza. Mas, se você bebe pra ficar louca, acho que é melhor se controlar, porque você tem uma pessoa lá fora, sabe? Questão de respeito", disse Erasmo em uma conversa.

Vale lembrar que Aline Mineiro namora com o humorista Léo Lins, mas já revelou que fica com outras mulheres e que o assunto é conversado abertamente com o namorado.

