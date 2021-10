Karol Conká - Reprodução/Instagram

Publicado 01/10/2021 16:33

Rio - Em novembro deste ano, Karol Conká e Marcela McGowan se reúnem para as gravações da nova leva de inéditos de "Prazer, Feminino", que tem previsão de estreia para janeiro de 2022, no YouTube do GNT.

A terceira temporada da atração, que fará parte da programação de verão do canal no YouTube, traz algumas novidades, como a participação de homens em um quadro especial, que abre espaço para tirarem as dúvidas deles, e a do público nas ruas, para aquecer as discussões do programa com uma maior diversidade de opiniões. Ao longo dos episódios, as apresentadoras seguem recebendo convidadas ilustres para um papo leve e sem tabus sobre temas como sexo lésbico, oral, na adolescência e na terceira idade.