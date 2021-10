Zig Zag Arena - Reprodução

01/10/2021

Rio - Para a grande estreia do 'Zig Zag Arena', competidores à altura: médicos e enfermeiros, profissionais essenciais no combate à pandemia, serão os primeiros a brincar no gigantesco tabuleiro de pinball. E a disputa já começa com um grande clássico: paulistas x cariocas. De um lado, focados em levar o troféu para casa, uma escalação de craques de São Paulo. Do outro, uma equipe de guerreiros do Rio de Janeiro que promete não deixar o prêmio escapar tão fácil. O vencedor? É o que o público confere neste domingo, dia 3, a partir das 14h30, logo após a partida entre Brasil e Cazaquistão, valendo o terceiro lugar da Copa do Mundo de Futsal.