Atores em cena na novela Aquele Beijo - Reprodução

Atores em cena na novela Aquele BeijoReprodução

Publicado 01/10/2021 19:16 | Atualizado 01/10/2021 19:17

Rio - A equipe de Victor Pecoraro, confinado no reality rural 'A Fazenda 13', usou as redes sociais para relembrar o beijo entre o ator e Grazi Massafera na novela 'Aquele Beijo', da Rede Globo.

fotogaleria

A publicação compartilhada na quinta-feira (30), mostra uma cena dos personagens Rubinho e Lucena se beijando. "Hoje é aquele clássico dia de #TBT e tiramos do fundo do baú essa cena em Aquele Beijo em que nosso Victor contracenou com a Grazi Massafera! Alguém aí lembra dessa época e da história de Rubinho?

Brevemente Rubinho se casou com Cláudia e a trai com Lucena, que diz que sua esposa beijou outro e resolve dar o troco. Na vida, vocês são do time que perdoaria ou daria o troco?", questionou a equipe do ator.