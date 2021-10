Tiago Leifert não comandará o ’BBB 22’ - Reprodução

Publicado 01/10/2021 20:09

Rio - Após anunciar sua saída da Rede Globo depois de 15 anos na emissora, Tiago Leifert negou nesta sexta-feira (1°), o boato de que comandaria a vigésima segunda edição do reality global 'Big Brother Brasil'.

Em contato com a coluna Notícias da TV, o apresentador informou que segue pensando em dedicar um tempo para sua família e não retornará ao reality em 2022. "Chance zero. Abaixo de zero", pontuou Tiago Leifert.

A Rede Globo também negou o boato. "Realmente, você está correto, não procede. Nada mudou". Já sobre o novo comandante do reality, a emissora foi breve. "o novo apresentador do BBB será anunciado oportunamente", concluiu.