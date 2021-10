Rodrigo Faro e Marcos Mion - reprodução/ Record TV

Publicado 01/10/2021 21:53 | Atualizado 01/10/2021 21:54

Rio - Rodrigo Faro, que comanda o "Hora do Faro" e diversos realities na Record TV, descartou qualquer tipo de briga com Marcos Mion, que atualmente apresenta o 'Caldeirão', na TV Globo.

Em entrevista ao "TV Fama", da "Rede TV!", Faro negou que Marcos Mion seja seu desafeto. "Mas de jeito nenhum. Quando a gente se encontra é uma festa. Um torce pelo outro. Lembro que quando acabou o 'Legendários' eu falei que quem tem talento se estabelece. O Mion tem talento, assim como o Tiago Leifert", disse o apresentador.

Faro ainda afirmou que não disputou a apresentação de "A Fazenda" com Adriane Galisteu. "Isso não tem como. O 'Hora do Faro' tem quatro horas. Tem o 'Canta Comigo', o 'Canta Teen', é impossível. Em nenhum momento a Record pensou. E nem eu. Estou na guerra do domingo há cinco anos", completou Rodrigo Faro.