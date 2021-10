Lary Bottino entrou em ’A Fazenda’ e resolveu aconselhar o amigo, Rico Melquiades - Reprodução/Playplus

Lary Bottino entrou em ’A Fazenda’ e resolveu aconselhar o amigo, Rico MelquiadesReprodução/Playplus

Publicado 02/10/2021 13:22

Rio - Depois de ouvir de Lary Bottino para esquecer o passado, o humorista Rico Melquiades alfinetou a postura de Lary nas primeiras horas de confinamento da nova peoa em "A Fazenda 13" neste sábado (2).



fotogaleria

Rico participou do "De Férias com o Ex Brasil Celebs" com Lary e a dupla saiu "cancelada" da edição do reality da MTV pelo comportamento explosivo. O humorista criticou o discurso de paz e amor da amiga em "A Fazenda".

"Aqui não é clínica de reabilitação. As pessoas estão vindo aqui para isso. Ela veio para ser santa", disparou Rico. "Eu não sou santa, não. Cala a boca. Tenho personalidade forte, falo alto. Sou atacada", rebateu Lary.

Rico, que já discutiu com alguns participantes do reality, confessou que está fazendo terapia e não acredita em mudanças dentro de "A Fazenda 13". "Ninguém é perfeito, não existe ser perfeito. Aqui dentro a gente não vai melhorar. Eu melhoro na terapia. Terapia não é dois, três meses, não", completou.

Provável integrante da próxima roça, Rico Melquiades afirmou que não consegue se segurar nas tretas. "Eu sou verdadeiro e fã de reality. O público ama pessoas que causam, mas com limites. Eu não tenho limites e não faço cena", disse para Lary Bottino.