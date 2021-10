Rodrigo Hilbert e Larissa Manoela - Reprodução/Globo

Rodrigo Hilbert e Larissa ManoelaReprodução/Globo

Publicado 02/10/2021 17:05

Rio - Era para ser uma edição normal do "É De Casa", mas um detalhe chamou atenção dos telespectadores: a diferença de tamanho entre Rodrigo Hilbert e Larissa Manoela. A atriz foi convidada pelo marido de Fernanda Lima para fazer uma participação em seu quadro no matinal de sábado da Rede Globo.

fotogaleria

Ao se cumprimentarem no início do quadro, Rodrigo, que mede 1,90m, precisou se abaixar bastante para abraçar a convidada, que tem apenas 1,53m. A câmera, inclusive, precisou ficar a uma certa distância para enquadrar os dois no mesmo plano.

Na web, internautas comentaram a diferença de tamanho entre os globais. "Eu estou morta com o tamanho da Larissa Manoela na cozinha do Rodrigo Hilbert. O tamanhozinho dela", comentou uma telespectadora. "A Larissa Manoela está parecendo uma criança ao lado do Rodrigo Hilbert, a diferença de altura meu pai", tuítou outro.

eu tô morta com o tamanho da Larissa Manoela na cozinha do Rodrigo Hilbert KKKKKKKKKKKKKKKK O TAMANHOZINHO DELA — (@Liabelihive) October 2, 2021