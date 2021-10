MC Gui e Erasmo Viana em A Fazenda - Reprodução/PlayPlus

Publicado 02/10/2021 19:52

Rio - Confinados em "A Fazenda 13", MC Gui e Erasmo Viana tiraram parte deste sábado de sol para treinar pesado na academia do reality rural da Record. Mas as caras e bocas feitas pelo cantor e o enquadramento das câmeras do playPlys fizeram os internautas imaginarem outras situações e foram à loucura.

Nas imagens, o influenciador fitness aparece posicionado logo atrás do cantor para ajudá-lo com os exercícios, mas o enquadramento mostrou apenas o rosto dos dois e os gemidos provocados pela atividade física, permitindo que os telespectadores imaginassem alguma conotação sexual.

"O que rolou aqui?", questionou um internauta ao comentar o vídeo. "Mas que isso? Parece uma porno?", respondeu uma pessoa usando um meme da Inês Brasil. "Broderagem", disse mais um. Já outro usuário da rede social ironizou: "Pode sexo na fazenda, gente?"

Confira o vídeo e as reações: