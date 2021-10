Luan Santana - Reprodução/Instagram

Publicado 03/10/2021 10:23

São Paulo - Como diz o próprio Luan Santana, amar não é pecado! Na noite deste sábado (2), o cantor sertanejo assumiu que está namorando.

Durante sua participação no programa "Altas Horas", da Globo, Luan Santana chamou atenção por usar um anel de compromisso no dedo. O apresentador Serginho Groisman não deixou o assunto passar despercebido.

"Você está com o anel aí?", perguntou Serginho. "Que anel?", tentou desconversar Luan. "De noivado", rebateu o apresentador.

Sem alternativa, Luan explicou que ainda não é um noivado, mas que está vivendo um relacionamento sério. "Não, ainda não. Esse anel aqui... estou namorando, estou namorando ainda", disse Luan Santana.

Nas redes sociais, os fãs tentaram descobrir quem é a nova namorada de Luan, já que o cantor preferiu preservar a identidade da moça. Juliette Freire, Izabela Cunha, Natália Barulich e até a ex Jade Magalhães estavam entre as apostas da web. O último namoro de Luan foi com Jade. O casal, que planejava se casar em 2021, terminou em outubro de 2020 após 12 anos de relacionamento.