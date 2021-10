Tatti Quebra Barraco - Reprodução/Record

São Paulo - A Tati finalmente quebrou o barraco em "A Fazenda 13". Na manhã deste domingo, a cantora ensaiou uma reedição da famosa "reunião de condomínio" para chamar Dayane Mello de falsa e sem vergonha.

Tati Quebra Barraco se mostrou irritada com a postura da modelo e ex-BBB Itália, que contou para a ela a informação que Erika Schneider indicaria o amigo Mussunzinho para a roça. "Tem todo mundo que se f*der mesmo. Tá se incomodando que eu chamei de falsa? É sim! E aí? Está todo mundo cheirando o c*. Babando. Porra!", disse Tati aos gritos para Erika, Rico, Victor, Solange, Aline e Dynho.

Dayane chegou na conversa. "Quando tu falou do Mussunzinho era segredo?", perguntou para Erika. "Não era segredo. Falei que estava analisando e decidi isso. A Tati está mentindo, então? Você falou com a Tati com qual intuito?", respondeu Erika. "Não era leva e traz", analisou Dayane.

A confusão não parou por aí. A modelo. que foi para a roça com Mussunzinho, deixou um presente para Tati, caso fosse eliminada. A atitude deixou Tati furiosa e a cantora incluiu isso na discussão.

"Te chamei de falsa na sua cara. E se você deixou presente para mim, é mais sem vergonha ainda. Você acha que eu vou pegar? Tenho identidade. Me poupe e se manca. Ainda falou dos casais. E ainda me disse 'fica tranquila que eu fico sentada só escutando'", revelou Tati.

Dayane Mello negou que era "espiã" e disse que não entendeu a briga com Tati. "Eu nunca te desrespeitei, você não fala comigo. Eu nunca te desrespeitei", finalizou a peoa.

