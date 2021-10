Gui Araújo - Reprodução

Publicado 03/10/2021 14:40

São Paulo - Rico Melquíades, dono do bordão "calada vence", quase nunca está em silêncio em "A Fazenda 13". Na madrugada deste domingo, o humorista pediu para ver a parte íntima de Gui Araújo, ex-namorado da cantora Anitta.

Rico é fã declarado de Anitta e, ao saber que Gui estava sem cueca, não perdeu a oportunidade de saber o que "apaixonou" a poderosa. "Mostra aí pra gente! Mostra aí o que o ex da Anitta tinha", disse Rico. "O que apaixonou?", respondeu Gui. "O que apaixonou a Anitta, a dona do Brasil, para ver se eu me apaixono também", pediu Rico, enquanto Sthefane, Dynho Alves e Erika Schneider gargalhavam.

Gui Araujo perguntou se o peão ia parar de chorar. "Eu paro, aí eu fico um mês tranquilo aqui. Vou dizer aos meus amigos o que Anitta se apaixonou. Sete meses com a dona do Brasil, então, o babado aí é bom. A bicha é boa. Bota o peso para eu ver. Um quilo pelo menos dura?", perguntou Rico. Gui rebateu: “Eu tenho sete quilos no total", completou o fazendeiro.

Anitta e Gui Araújo começaram a namorar em abril de 2020, no início da pandemia. O ex-participante do "De Férias com o Ex Brasil" chegou a comentar dentro de "A Fazenda" que morou com a cantora para ela não ser "cancelada" na web por furar a quarentena.

