Patrícia Abravanel estreia no comando do ’Programa Silvio Santos’ - Reprodução

Patrícia Abravanel estreia no comando do ’Programa Silvio Santos’Reprodução

Publicado 04/10/2021 08:13 | Atualizado 04/10/2021 08:27

Rio - Com as reprises do "Programa Silvio Santos" dando uma baixa audiência, Patrícia Abravanel apresentou a atração na noite deste domingo. A filha de Silvio fez questão de informar que o pai não se aposentou e vai voltar ao comando da programa.

fotogaleria

"Silvio Santos não se aposentou. Ele vai voltar, sim. Ele ama vocês, mas quando ele estiver meio assim, sabe, ele vai me mandar aqui de vez em quando. Tudo bem? É uma mega responsabilidade, que eu tomo com muita alegria e muita honra, claro. Mas já quero deixar claro a todas colegas de trabalho, que acompanham o Silvio Santos há tantos anos, que não estou substituindo, até porque ele é insubstituível. Estou simplesmente aqui obedecendo. Ele falou para eu vir aqui hoje, disse.