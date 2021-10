’Domingão com Huck’ é encerrado com a logo do ’Domingão do Faustão’ - Reprodução

Publicado 04/10/2021 08:26

Rio - A TV Globo cometeu uma gafe no encerramento da edição do "Domingão com Huck" nesta noite. Ao término da atração foi usada a logo do antigo apresentador, Faustão. A imagem apareceu no momento em que Luciano Huck se despedia de Zeca Pagodinho e da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano.

"Meninos, o Fantástico vai começar", disse Luciano Huck antes de agradecer aos cantores pela presença. Os créditos e a logo do programa apareceram logo em seguida. A falha técnica foi notada pelos internautas. "Um protesto silencioso", brincou um dos fãs. "TV Globo está com saudades", ironizou outra pessoa.