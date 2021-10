Arcrebiano e MC Gui discutem com Erika e também entre si - Reprodução

Arcrebiano e MC Gui discutem com Erika e também entre si

Publicado 04/10/2021 09:52

Rio - Arcrebiano e MC Gui conversavam sobre jogo no quarto da sede de "A Fazenda" quando o funkeiro disse que achou "injusta" a acusação de "machismo" de Erika a Mussunzinho ao indicá-lo para a roça. Arcrebiano não gostou do comentário e disse que MC Gui estava comprando a briga dos outros.

MC Gui negou e contou que Erika disse que todos os homens da casa são machistas. Arcrebiano se irritou novamente e disse que se o problema era machismo, Erasmo também foi machista em várias ocasiões. Arcrebiano ainda disse que iria tirar satisfações com Erika, já que ele também é homem e não se considera machista.

Arcrebiano então saiu do quarto e foi tirar satisfações com Erika e Erasmo. Com isso, começou uma briga generalizada. "Você não vem ficar metendo o louco, não. Você fica jogando sujo? Vai lá, alisa as costas do cara e chama o cara de machista", disse MC Gui, defendendo Erasmo. Arcrebiano quis saber se Erika realmente disse que todos eram machistas. "Não tem como dialogar com você Erika", disparou MC Gui. "Não teve coragem? Você teve treta comigo, com o Bil, com diversas pessoas. Pra mim foi uma forma injusta de ter indicado Mussunzinho", continuou o funkeiro.

Os dois ainda levantaram o fato de Erika ter comemorado quando Rico Melquíades passou seus sete votos para Arcrebiano. Erika se defendeu dizendo que comemorou o fato de Rico ter recebido um poder, e não dele usar o poder contra Arcrebiano.