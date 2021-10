Rico Melquíades pergunta para Dayane se ela e Aline são lésbicas - Reprodução

Rico Melquíades pergunta para Dayane se ela e Aline são lésbicasReprodução

Publicado 04/10/2021 10:08

Rio - Rico Melquíades estava conversando com Dayane Mello em "A Fazenda" quando a modelo começou a falar sobre ter batido a cabeça na cama depois de levar um empurrão de brincadeira de Aline Mineiro. "Olha o galo que eu fiz, eu tô até com dor. A Aline me jogou na cama, eu bati a cabeça, se tivesse uma ponta tinha cortado", disse Day, que foi interrompida por Rico.

"Vocês são lésbicas, né? Acho chique", disse o ex-participante do "De Férias com o Ex". "Bebê, eu sou o que eu quero ser, no momento que eu sou, o que eu quero ser", disparou Dayane. "Eu gosto", respondeu Rico. Dayane e Aline trocam muitos beijos e carinhos desde os primeiros dias de confinamento em "A Fazenda". A ex-panicat Aline Mineiro vive um relacionamento aberto com o humorista Leo Lins, que já se pronunciou sobre o assunto e disse que ela pode beijar mulheres.