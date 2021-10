Padre Fábio de Melo é contratado para ser repórter especial do ’Domingão com Huck’ - Reprodução

Padre Fábio de Melo é contratado para ser repórter especial do ’Domingão com Huck’Reprodução

Publicado 04/10/2021 11:42 | Atualizado 04/10/2021 11:49

Rio - O padre Fábio de Melo foi contratado pela Globo para atuar como repórter do "Domingão com Huck" em 2022. A informação é do site "Notícias da TV". O religioso vai atuar como um repórter especial e vai viajar pelo país para contar histórias de fé e ações pelo bem. Esta é a primeira novidade confirmada para o programa de Luciano Huck no ano que vem.

fotogaleria

Ainda de acordo com o site, o quadro vai se chamar "Fé na Estrada" e padre Fábio vai viajar sozinho, sem a companhia de Luciano Huck. O apresentador está escrevendo uma espécie de roteiro a partir de histórias pesquisadas por uma equipe montada especialmente para a atração.

A Globo pretendia estrear o "Domingão com Huck" apenas em janeiro do ano que vem. No entanto, com a saída antecipada de Faustão, Luciano Huck precisou assumir o programa em setembro deste ano. A emissora prepara algumas novidades para a atração no ano que vem. Padre Fábio de Melo é a primeira novidade confirmada.