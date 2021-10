Festa em A Fazenda - Reprodução

Festa em A FazendaReprodução

Publicado 04/10/2021 13:49

Rio - De acordo com a RecordTV, a 'Fazenda' bateu recorde de audiência da temporada neste fim de semana. Na sexta-feira, o reality show marcou 10,1 pontos de média em São Paulo, o dobro da emissora terceira colocada que registrou 5,3 pontos no mesmo horário. Além disso, foi recorde de audiência da temporada às sextas-feiras. O pico foi de 11 pontos e share de 17%. Já no Rio de Janeiro, na mesma noite, a atração obteve 7,5 pontos de média, pico de 8 pontos e share de 13%, garantindo a vice-liderança. A concorrente consolidou 5,2 pontos de média. O episódio foi marcado pela entrada de uma nova peoa na disputa, Lary Bottino, substituta de Medrado, que desistiu do programa.