Lary Bottino entrou em ’A Fazenda’ e resolveu aconselhar o amigo, Rico MelquiadesReprodução/Playplus

Publicado 04/10/2021 14:46 | Atualizado 04/10/2021 14:57

Rio - Lary Bottino, participante de "A Fazenda" que foi acusada pela ex-BBB Ariadna de não devolver uma pulseira, agora é alvo de outra acusação semelhante. A influenciadora Yasmin Alves comentou em publicação no Instagram que emprestou o apartamento para Lary ficar em São Paulo e teve a casa toda revirada.

"Menos mal que tinha sido emprestada (a pulseira de Ariadna), né? E uma vez ela veio passar o final de semana em São Paulo e eu ofereci minha casa para ela se hospedar, sendo que nem em São Paulo eu iria ficar o final de semana todo. Ela simplesmente mexeu no meu armário sem pedir", iniciou a influenciadora.

"Pegou várias coisas e dentre elas, pegou uma bota da Dr. Martens que eu tinha acabado de trazer da Europa, tinha usado uma única vez e pagado com meu dinheiro suado", lamentou. A Dr. Martens é uma marca de coturno europeia e cada par de sapatos pode custar mais de R$ 2 mil.

Yasmin contou como descobriu que Lary pegou sua bota sem autorização. "Eu só descobri que ela estava usando porque a bonita ainda teve a cara de pau de postar fotinho no Instagram com as minhas roupas e minha bota. Quando eu mandei mensagem falando para ela que essa bota era super cara e eu só tinha usado uma vez e que não era para ela usar, a bonita fingiu demência e disse que já tinha devolvido a bota e que já até tinha saído da minha casa", relatou.

"Eu só ia voltar para casa depois do trabalho, na segunda, então não tinha como eu saber, mas ok, confiei. Eis então que na segunda-feira, estou no trabalho e meu porteiro me liga falando que tem uma louca querendo entrar no meu apartamento falando que morava lá... Descobri que era ela tentando devolver a bota que tinha pego! Isso que ela tinha que tinha devolvido! Ridícula", disparou.

"Quando ouvi essa história da pulseira, todos meus amigos que sabiam da história me mandaram mensagem! É da índole da pessoa esse tipo de coisa. Ainda tive sorte dela devolve, né. Piada de mau gosto", finalizou.