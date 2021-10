Ivete Sangalo é a apresentadora do The Masked Singer - Globo / Kelly Fuzaro

Ivete Sangalo é a apresentadora do The Masked SingerGlobo / Kelly Fuzaro

Publicado 04/10/2021 15:32

Rio - Após sete semanas de apresentações incríveis e muito mistério, o ‘The Masked Singer Brasil’, que começou com 12 personagens mascarados, chega à semifinal nesta terça-feira, dia 5, com apenas cinco deles classificados – a Arara, o Unicórnio, o Monstro, o Jacaré e a Gata Espelhada. Os jurados e a plateia têm a difícil missão de escolher os quatro melhores para a grande final. O programa ainda conta uma super apresentação musical da apresentadora Ivete Sangalo com a jurada Simone.