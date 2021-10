Tati Quebra Barraco e Erika Schneider discutem em 'A Fazenda' - Reprodução

Publicado 04/10/2021 16:09 | Atualizado 04/10/2021 16:22

Rio - Tati Quebra Barraco e Erika Schneider seguem trocando farpas, nesta segunda-feira (4), em "A Fazenda 13" . Depois de uma briga na sala da sede, Tati chamou a ex-dançarina do Faustão de louca em nova treta no quarto.

Tati estava conversando com Solange Gomes e Valentina Francavilla sobre a possibilidade de Tiago Piquilo ser puxado por Erika para a roça se ela fosse a mais votada da casa. A loira, que estava no quarto, interrompeu a conversa das três, porém, Tati a cortou.

"Você escutou seu nome agora? Deixa de ser louca, p*rra. Doideira. Estou falando do Tiago, não estou falando de você. Que loucura. Ela sabe que é minha intenção de voto. Mas quem falou o nome dela aqui? É do Tiago que a gente está falando", disse Tati.

Erika Schneider saiu do quarto e pediu para conversar com Valentina na despensa da cozinha. "Acho que as pessoas estão criando intrigas entre as outras. Sozinha eu não sou nada, não sou ninguém", iniciou Erika, que não segurou o choro.

Solange Gomes foi até a despensa, viu Erika chorando e saiu. A ex-fazendeira se desesperou. "Agora ela vai falar para a outra [Tati] que estou aqui chorando. Eu estou caindo na pilha, sei que estou. Mas está difícil não cair", completou Erika.

Antes, Tati e Erika brigaram na sala. A cantora ainda não superou a eliminação do amigo Mussunzinho e afirmou que Erika não teve peito para colocar Bil Araújo na roça. Tati ainda questionou o discurso sobre machismo que Erika apresentou sobre alguns participantes.