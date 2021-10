Tati Quebra Barraco chama Rico Melquíades de 'bicha' e é criticada na web - Reprodução/Playplus

Publicado 04/10/2021 18:05

Rio - A treta segue "A Fazenda 13"! Rico Melquíades acordou na tarde desta segunda-feira (4) e foi provocar a peoa Solange Gomes na área da cozinha.

Os dois brigaram no domingo (3) porque Rico chamou Solange de fofoqueira. Ao dar de cara com a ex de Renato Gaúcho, o humorista alfinetou. "Acordei! Quer queiram vocês, quer não. E quem gostou, está gostado! Problema de vocês. Quer ir embora? Pode ir embora", disse Rico.

Tati Quebra Barraco percebeu que Solange ficou irritada e tentou conter a amiga. "Deixa lá! Deixa essa bicha para lá", falou Tati. "Quer fazer carreira aqui. Quando eu tomo nojo da cara de alguém, não adianta", respondeu Solange.

A fala de Tati Quebra Barraco sobre Rico Melquíades repercutiu na web e alguns internautas apontaram um ato homofóbico por parte da cantora. "Sol revirou o olho e Tati falou: deixa essa BICHA pra lá. Além de insuportável, é homofóbica", escreveu uma internauta. "Sol disse que está com nojo da cara de Rico, ao que Tati responde : deixa essa bicha pra lá. Estão entendendo?", observou outra.

Tati e Solange declararam guerra para Rico na última semana. O peão irritou parte da casa por causar uma punição e deixar o grupo sem água e gás.

Sol revirou o olho e Tati falou: "deixa essa BICHA pra lá"

Além de insuport4vel é homofóbica Rico acordou e foi pra sala brincando: "pessoaaal acordei, e blablabla... me atualizem, tô pronto pros fight..."Sol revirou o olho e Tati falou: "deixa essa BICHA pra lá"Além de insuport4vel é homofóbica #AFazenda October 4, 2021