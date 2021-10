LeBron James e Alicia Keys - Reprodução

Publicado 04/10/2021 18:14

Rio - O YouTube anuncia o lançamento de produções documentais com o selo Originals sobre o jogador de basquete LeBron James e a cantora Alicia Keys.

Os YouTube Originals são produções exclusivas, criativas e cativantes sobre música, personalidades e aprendizado. Os conteúdos, lançados em formato de séries e documentários, trazem criadores da plataforma em projetos de conteúdo original produzidos em parceria com o YouTube, as produções estão disponíveis em mais de 100 países.Todos os usuários do YouTube podem assistir as produções nos canais dos artistas, gratuitamente, com anúncios. Para assistir sem anúncios, basta assinar o YouTube Premium.28/09 - I PromiseO YouTube Originals lança no dia 28 o "I Promise", um documentário do premiado diretor Marc Levin, que conta a história dos esforços de LeBron James para impulsionar a lacuna de desenvolvimento de jovens em Akron, Ohio, sua cidade natal. A produção é documentada pelos olhos dos próprios alunos e suas histórias inspiradoras, que estão redefinindo as expectativas de seus futuros.O documentário, que estreou no 2021 Tribeca Festival, apresenta um olhar em profundidade sobre o primeiro ano acadêmico dentro da inovadora I Promise School, que foi inaugurada em 2018. Os espectadores poderão explorar os desafios do dia-a-dia, triunfos e impacto de mudança de vida dos funcionários da escola, alunos e famílias trabalhando juntos em um ambiente educacional único, que abraça o trauma e os desafios que muitos enfrentam em Akron.30/09 - Noted: Alicia Keys The Untold Stories“Noted: Alicia Keys The Untold Stories”, a nova série documental de quatro episódios, é estrelada pela cantora, compositora, produtora e autora Alicia Keys. Na produção, a artista convida os fãs a conhecerem seu mundo de uma maneira diferente do que estão acostumados. Os quatro episódios estreiam na quinta-feira, 30 de setembro, no canal oficial de Alicia Keys no YouTube.Enquanto se prepara para comemorar o 20º aniversário de Songs in A Minor e vai ao estúdio para gravar seu 8º e mais pessoal álbum até agora, Alicia Keys convida-os a conhecer apresentações intimistas de tirar o fôlego. “Noted: Alicia Keys The Untold Stories” é dirigido por TT The Artist. A série é produzida por Alicia Keys, Jason Bergh e Lukas Kaiser, Brad Haugen e Jae Trevits da Westbrook Media.