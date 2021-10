Sthe Matos relembra época em que teve imagens íntimas vazadas na internet - Reprodução Internet

Sthe Matos relembra época em que teve imagens íntimas vazadas na internetReprodução Internet

Publicado 05/10/2021 07:50 | Atualizado 05/10/2021 07:58

Rio - Sthe Matos contou em conversa Rico Melquiades, Dayane Mello, Marina Ferrari, Erika Schneider e Aline Mineiro que ficou com medo de sair de casa depois de ter um vídeo íntimo vazado nas redes sociais. Nas imagens, ela aparece fazendo sexo com seu noivo, Victor Igoh. Sthe acusa o ex-namorado de divulgar o conteúdo para conseguir prejudicá-la no processo pela guarda do filho.

No início da conversa, Sthe contou que ela e o atual parceiro gostam de gravar as relações sexuais. "A gente é muito de gravar vídeo. Até hoje a gente não para e gosta muito. Tem vários em casa. Uma vez a gente gravou um vídeo e ele me mandou um gif desse vídeo no WhatsApp pra eu salvar só pra gente ter. Salvei o gif no meu celular e ele apagou o vídeo do dele. Aí, [o gif] foi pra minha galeria [de fotos]", disse.

Sthe contou que seu ex tinha acesso a todas as suas senhas. Ela afirmou ainda ter levado um susto ao ver um print de uma conversa dela anexado nas provas de um processo movido pelo ex contra ela. "Um dia meu ex [divulgou]. Foi ele porque era a única pessoa que sabia da minha senha e ID e quando a gente tava junto, ele ficava me hackeando pelo ID... Aí, ele pegou meu ID, colocou no [celular] dele e apagou tudo meu. Perdi fotos do meu parto, de todos os momentos mais fod*s da minha vida. Perdi tudo. Até coisa de banco", disse.

"Eu tava com o celular aqui e, do nada, desligou.. Aí, ligou e apareceu que estava conectado do bairro de Itapuã (na Bahia), que era o bairro que eu morava. Quando eu liguei o celular, não tinha nada meu. O último registro e horário era no bairro que eu morava. Na mesma hora, eu falei [que era ele] porque não mudei a senha e ele era a única pessoa que tinha a senha, mas eu nem lembrava desse gif na minha galeria", completou.

"Aí, beleza, passaram uns dois dias e uma coisa que tava no meu arquivo da galeria já entrou num processo contra mim. Foi um print de uma conversa e ele anexou em um processo. Só eu tinha esse print, tinha tirado para mandar a minha amiga e nem tinha mandado. Tirei e ficou na galeria e dois dias depois tava no processo dele. Eu já sabia e foi a confirmação que eu tive. Eu não podia nem puxar o processo porque era segredo de Justiça", disse.

Depois disso, ela recebeu a notícia que seu gif fazendo sexo havia sido divulgado nas redes sociais. "Passado os dois dias, no terceiro dia apareceu o gif na internet da [minha] bunda. Era uns cinco segundos", contou. "Ela estava linda, deu uma repercussão grande", disse Rico Melquíades.

"Uma amiga minha me ligou rindo sem graça falando se eu tinha visto meu vídeo com o Vitor. Desliguei dura e quando eu vi, eu não consegui [nem olhar]. Quando entrei no Instagram, já estava em tudo que é site de fofoca... Enfim, quando eu vi, não tinha como ser outra pessoa", continuou Sthe. Ela contou que abriu um processo contra o ex, mas não conseguiu provar a acusação de que foi ele quem divulgou as imagens.

"Aí, eu saia na rua, olhava as pessoas e quando alguém me olhava na cara eu ficava assim: 'caral**, me viu nua e voltava pra casa chorando'. O que me ajudou é que ele [noivo atual] gravou uns stories falando que eu era maravilhosa na vida, na cama e não tinha nada demais disso tudo. Depois desse vídeo, a galera da internet me deu apoio e meus fãs nunca me abandonaram. Fiquei mais segura, mas isso criou um gatilho enorme na minha cabeça por muito tempo. Eu saía na rua e não queria sair mais. Ainda fiquei muito mal por causa do processo e fiquei pensando que ia perder meu filho. Entraram várias 'noias' na minha cabeça. Na audiência, ele falou que queria um acordo para eu desistir. Aí, não aceitei. Injusto", finalizou.