O convívio entre Gui Araújo e Nego do Borel dentro do reality rural é repleto de conflitos - Divulgação

Publicado 05/10/2021 12:13

Rio - A formação da terceira roça de "A Fazenda 13" vai acontecer na noite desta terça-feira e promete muitas surpresas. Gui Araújo é o fazendeiro da semana. Com isso, ele tem a imunidade e o direito de enviar um peão direto para a roça.

A dinâmica do resta um não vai acontecer. Mileide Mihaile, que ganhou a prova de fogo, também vai poder indicar um peão direto para a roça. Aline Mineiro e Tiago Piquilo, que disputaram a prova de fogo com Mileide, foram direto para a baia. Eles puxaram Victor Pecoraro e Rico Melquíades para a baia com eles.

Apenas um desses quatro peões que estão na baia poderá ser puxado direto para a berlinda. Os outros três, como estão na baia, não poderão ser votados.