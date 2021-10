Fátima Bernardes e Dani Calabresa no ’Encontro’ desta terça-feira - Reprodução

Fátima Bernardes e Dani Calabresa no ’Encontro’ desta terça-feiraReprodução

Publicado 05/10/2021 14:47 | Atualizado 05/10/2021 14:53

Rio - Dani Calabresa fez uma participação no "Encontro" desta terça-feira e surpreendeu Fátima Bernardes. A humorista entrou na atração vestida de "gêmea" da apresentadora e comandou o quadro "Fátima Verdades". "Era esse meu medo de uma irmã gêmea. Agora eu entendi o pânico da equipe quando eu disse que não usaria esse macacão hoje", disse Fátima ao ver Dani vestida igual a ela. "Nós estamos muito parecidas. Eu ia gostar de ser sua irmã. Eu ia adorar fazer aulas de dança com você", completou a apresentadora.

Dani Calabresa ainda se ofereceu para substituir a apresentadora quando ela estiver de folga. "Linda homenagem para você. São belezas diferentes, olha só. Quando você não vir, eu posso vir", brincou a humorista, que ainda falou sobre como seria caso realmente fosse irmã de Fátima. "Eu ia ser mais inteligente, estar mais informada, me comunicar melhor. Ia ter postura de bailarina, queria ser sua irmã, ia adorar".

Dani fez as perguntas da plateia para Fátima, que acabou falando sobre seu relacionamento com Túlio Gadelha. "O que o Túlio [Gadelha] faz que te deixa com ciúmes?", perguntou uma pessoa da platéia. "Eu não sou uma pessoa ciumenta. Eu não olho, não tenho nem tempo pra ver quem curtiu, comentou. Nunca olhei rede social, celular. Não acredito que isso sustente uma relação", disse a apresentadora. "E se ele não coloca coraçãozinho?", brincou Dani. "Não precisa todo dia, banaliza", respondeu Fátima.

Dani Calabresa também quis saber se Fátima e Túlio têm algum apelido carinhoso. "A gente não tem apelido carinhoso. Isso é grave? A gente só fala: amor. Gente, estou muito preocupada", brincou a apresentadora.