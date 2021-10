Cabelo de Marina pega fogo em A Fazenda 13 - reprodução de vídeo

Publicado 05/10/2021 19:51 | Atualizado 05/10/2021 19:59

Rio - Marina Ferrari assustou os fãs nesta terça-feira, dia 5, em 'A Fazenda 13', da Record TV, ao se descuidar e colocar fogo no próprio cabelo. Ela estava na cozinha, de cabelo solto, quando se aproximou do fogão e acabou colocando fogo nas madeixas. Assustada, a peoa reagiu rápido e apagou o fogo, enquanto a fumaça subia na sede.

A modelo Solange Gomes, que estava perto de Marina, também ficou chocada e tentou aconselhar a amiga."Marina! O cabelo dela. Ai, queimou Marina? Vou pegar uma água, prende o cabelo", gritou Solange. Valentina Francavilla também chegou na cozinha para ajudar a influencer, que lavou o cabelo com água.

Depois, Marina conversou com Gui Araújo sobre o susto e lamentou a necessidade de tomar outro banho para tirar o cheiro de queimado. A participante ainda ficou com medo de virar meme fora do reality.

