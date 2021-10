Rico Melquíades, Erika Schneider, Tiago Piquilo e Dayane Mello estão na roça - Reprodução

Rico Melquíades, Erika Schneider, Tiago Piquilo e Dayane Mello estão na roçaReprodução

Publicado 06/10/2021 07:34

Rio - A terceira roça de "A Fazenda 13" começou a ser montada na noite desta terça-feira. Além do fazendeiro, Gui Araújo, Lary Bottino, que estou para substituir Fernanda Medradro, estava imune. Mileide Mihaile venceu a prova de fogo e escolheu ficar com a chama amarela. Ela deu a chama vermelha para Bil. Com a chama amarela, Mileide pode escolher entre não ser indicada pelo fazendeiro ou não receber votos da casa. Ela escolheu não receber votos da casa.

Gui Araújo, o fazendeiro, indicou Rico Melquíades direto para a roça. "A minha indicação de hoje, creio que não seja novidade nenhuma pra galera aqui da casa. Eu não estaria sendo justo nem comigo, nem com meus amigos caso eu tomasse outra decisão", justificou. Logo depois, os peões começaram a votação individual e Erika Schneider foi a mais votada pela casa. Com sete votos, a ex-dançarina do Faustão puxou Tiago Piquilo para a roça. Bil tinha o poder da chama vermelha e anulou o jogo do resta um. Ele indicou Dayane Mello direto para a roça.

Dayane, por sua vez, baniu Tiago Piquilo da prova do fazendeiro, que será disputada por Erika, Dayane e Rico. Tiago é oficialmente o primeiro peão na terceira roça.