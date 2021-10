Mart’nália é o jacaré do ’The Masked Singer’ - Reprodução

Publicado 06/10/2021 07:47

Rio - A cantora Mart'nália foi a oitava eliminada do "The Masked Singer", da Globo, na noite desta terça-feira. Ela usava a fantasia de jacaré e perdeu o embate final para o unicórnio depois de apresentar a música "Que Se Chama Amor", do Só Pra Contrariar.

Simone, mais uma vez, acertou o palpite. Os outros três jurados acreditavam que o jacaré era a atriz Fafy Siqueira. Mart'nália comentou como foi participar do programa. "É tipo avenida. Estou me sentindo o mestre-sala", brincou.

Com a saída do jacaré, os quatro finalistas do "The Masked Singer" são: Monstro, Arara, Gata Espelhada e Unicórnio. O programa, no entanto, não terá a final na próxima terça. A final acontecerá no dia 19 de outubro. O adiamento acontecerá por conta de um jogo da Seleção Brasileira.