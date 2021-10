Bailarinas se apresentam no evento de apresentação da nova programação da Band para 2022 - Reprodução

Publicado 06/10/2021 08:47

Rio - Assim como em seu programa na TV Globo, Faustão terá bailarinas no palco de seu novo programa na Band, que tem estreia prevista para janeiro de 2022.

Segundo o site "Observatório da TV", as bailarinas do "Faustão na Band" vão ganhar um salário de R$ 3 mil, além de todos os benefícios empregatícios. Erika Schneider, ex-bailarina do Faustão que atualmente está em "A Fazenda", recebia um salário de R$ 1.900 na TV Globo, de acordo com o colunista Leo Dias, do "Metropoles".

Ainda de acordo com a publicação, o "Faustão na Band" contará com os quadros Pizza do Faustão, Arquivo Confidencial, Dança dos Famosos, Olimpíadas do Faustão, Videocassetadas e Sexolândia.