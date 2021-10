Nova versão de ’A Usurpadora’ estreia nesta quarta-feira - Reprodução

Publicado 06/10/2021 09:48 | Atualizado 06/10/2021 09:51

Rio - A novela "A Usurpadora" volta ao ar no SBT nesta quarta-feira. A nova versão da trama foi exibida originalmente no México em 2019 e apresenta poucas semelhanças com a versão original. A nova "Usurpadora" surgiu no projeto "Fábrica de Sueños", uma iniciativa da Televisa que produz remakes de novelas clássicas em poucos capítulos. A nova "Usurpadora" tem apenas 25 capítulos.

Além de "A Usurpadora", também já foram feitas novas versões de "Rubi", cuja versão original está disponível no Globoplay, e "Ambição", que está no Prime Video com o título "Cuna de Lobos".

A nova "Usurpadora" conta a história de Paola Bernal, vivida por Sandra Echeverria, primeira-dama do México. Ela descobre que tem uma irmã gêmea chamada Paulina Doria, que vive em Bogotá, na Colômbia. Infeliz no casamento com o presidente do México, Carlos Bernal, vivido por Andrés Palacios, Paola arma um plano para se afastar do político e ainda se vingar da irmã, que ela considera culpada de seu afastamento da mãe biológica.

A nova versão de "A Usurpadora" estreia nesta quarta, às 22h, após o último capítulo de "Chiquititas". A partir de quinta, a novela será exibida a partir das 21h15, depois da exibição de "Carinha de Anjo".