Arcrebiano acredita que Erika pode estar recebendo o apoio do público por estar sendo excluída pelos peões - Reprodução

Publicado 06/10/2021 10:04

Rio - Arcrebiano fez uma reflexão sobre a situação de Erika Schneider em "A Fazenda" na madrugada desta quarta-feira. Ele acredita que a ex-dançarina do Faustão pode estar ganhando o apoio do público, já que vem sendo excluída pelos participantes do reality show rural. Ele chegou a comparar Erika com Juliette Freire, campeã do "BBB 21". "O Brasil abraça essa causa", disse Bil, sem citar nomes.

"Está acontecendo uma coisa aqui que aconteceu no meu primeiro reality, mano. Não estou querendo passar pano para a Erika, ela teve a treta dela com o Mussunzinho, mas o julgamento todo da casa em cima dela, a casa toda julgando, o Brasil abraça essa causa", disse o ex-BBB para Erasmo Viana.

Arcrebiano disse, ainda, que só vai conseguir entender como Erika está se saindo com o público depois da roça desta semana. "A gente vai descobrir isso na roça. O Mussunzinho saiu numa roça difícil para ele, não estou querendo me gabar. Mas essa roça está difícil para o Tiago [Piquilo]. A Day [Dayane Mello] não sai", refletiu.

A prova do fazendeiro acontecerá na noite desta quarta-feira e será disputada por Erika, Dayane e Rico. Caso não vença, Erika vai para a roça e pode deixar o reality show.