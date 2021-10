Globoplay divulga primeiro trailer de ’Verdades Secretas 2’ - Divulgação/Globoplay

Publicado 06/10/2021 14:16

Rio - A novela original Globoplay "Verdades Secretas II" vai estrear na plataforma de streaming no dia 28 de outubro. O primeiro capítulo será transmitido em uma live na plataforma, aberta para não assinantes, às 21h30, do dia 20. Em seguida, seus 10 primeiros capítulos estarão disponíveis na plataforma para os assinantes.

A obra, escrita por Walcyr Carrasco com direção artística de Amora Mautner, traz a atmosfera de mistério, erotismo e sedução, no submundo escondido sob o glamour da moda, do luxo e do poder. A novela começa com a busca pela verdade sobre a morte de Alex.



Giovanna (Ágatha Moreira) acredita que Angel (Camila Queiroz) matou seu pai e fará tudo para colocá-la na cadeia. As duas passam a viver em guerra, e o confronto fica ainda mais acirrado com a chegada de Cristiano (Romulo Estrela), investigador particular contratado por Giovanna que começa a trabalhar como modelo da agência para se aproximar de Angel.

“A novela é o produto audiovisual mais importante e influente da cultura brasileira. Na TV Globo ela alcançou o auge em termos de narrativa e estética. O Globoplay agora tem a honra de ser a primeira plataforma a receber uma novela concebida originalmente para o streaming, com tudo o que isto traz de novas possibilidades artísticas para os nossos criadores. É um presente para os fãs do gênero e para todos os nossos assinantes.” afirma Erick Brêtas, diretor de Produtos e Serviços Digitais da Globo.