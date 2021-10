Gui Araújo desafaba com Lary - reprodução de vídeo

Publicado 06/10/2021 15:29

Rio - O influenciador Gui Araujo, que viveu um affair com Duda Reis antes do confinamento para "A Fazenda 13", revelou em conversa com Lary Bottino, nesta quarta-feira, dia 6, que recebeu um conselho de Duda para lidar com a pressão do reality.

Duda é ex de Nego do Borel, que também estava no elenco de "A Fazenda", mas foi expulso pela Record TV. Gui contou para Lary que estava preocupado com o convívio com o cantor e até recebeu um conselho da influenciadora.

"A entrada me abalou muito aqui. Quando eu vi o outro lá, vi um filme muito bosta. Quando eu conversei com a Maria Eduarda ela me disse: 'Você vai tirar de letra, não vai ser você que vai precisar mostrar nada para ninguém’'', lembrou Gui.

Gui Araujo desabafou com Lary sobre a dificuldade de lidar com os outros participantes. Segundo o peão, ele só não toca o sino porque pretende mudar a vida da família com o dinheiro que busca no reality.

"O que me prende aqui é que qualquer um queria trocar de lugar comigo. Eu me preparei tanto para estar aqui que esqueci o psicológico. Acho que é só saudade mesmo", completou.

Gui Araujo é o fazendeiro da semana e indicou Rico Melquiades para a terceira roça do reality. Já Lary Bottino esteve imune à votação por ter entrado na casa na sexta-feira (1º) para substituir a cantora Fernanda Medrado.