Tiago Leifert será substituído por André MarquesReprodução

Publicado 06/10/2021 17:56

Rio - O apresentador Tiago Leifert precisou ser substituído das gravações da próxima temporada do "The Voice Brasil". A informação é do jornalista Alessandro Lo-Bianco.



fotogaleria Segundo o jornalista, o apresentador André Marques seguirá no comando do "The Voice" na fase "Tira-teima". A Globo informou que Leifert se ausentou por "problemas pessoais".

O reality musical será o último programa de Leifert na Globo. O ex-apresentador do "BBB" resolveu não renovar contrato com a emissora e vai se despedir, oficialmente, no dia 23 de dezembro. "A ideia de parar surgiu no meio do ano passado e venho conversando com calma com a Globo desde então, esperando o momento ideal. E é agora! A sensação é a de sair da casa dos pais para encarar o mundo", disse o apresentador através de comunicado.

Tadeu Schmidt é especulado para assumir o comando do BBB. O novo apresentador do The Voice Brasil será anunciado em breve.