Rico Melquiades distribui as tarefas de ’A Fazenda’Reprodução

Publicado 07/10/2021 09:59

Rio - Rico Melquiades prometeu que colocaria todo mundo para trabalhar caso fosse fazendeiro da semana e cumpriu a promessa. O influenciador digital já acordou chamando todo mundo para distribuir as tarefas na manhã desta quinta-feira. Ele aproveitou para dar umas alfinetadas em Victor Pecoraro, Tati Quebra Barraco, Solange Gomes e MC Gui.

"Bora acordar. Levanta, bora trabalhar. Ninguém veio aqui para ficar deitado não. Você também, Sol, trocar de roupa para trabalhar", disse o fazendeiro da semana. Algumas pessoas se dirigiram até a área externa e outras continuaram se arrumando na sede.

Quando todos chegaram na área externa, Rico distribuiu as tarefas. "Vamos agora para algumas informações bem importantes e simples. Primeiro: Eu sou o fazendeiro, então eu vou escolher as funções de todo mundo. Se não gostar, reclama para a direção. Segundo: Não sou babá de ninguém, então se não souber pede ajuda", iniciou.

Ele deu a função da vaca, considerada uma das mais difíceis, para Victor Pecoraro. "Gente, o Victor reclamou a semana toda que tava com uma dor na coluna para fazer as tarefas de casa, mas quando é para fazer atividade para ganhar dinheiro e premio, essa dor sumia. Então se essa dor sumia para ganhar dinheiro, ele vai começar o trabalho dele na vaca", disparou.

O influenciador também deu o cavalo, outra tarefa difícil, para Solange Gomes. "Vamos agora para uma pessoa que só come e dorme, e disse que vai meter a mão na minha cara. Então se ela tem força para meter a mão na minha cara, ela vai ter força para cuidar do cavalo", ironizou.

"Outra que só come e dorme, a sua companheira Tati Quebra Barraco", começou Rico, que foi interrompido pela funkeira. "Pode por amor, já te avisei o que vai acontecer. Você ta confundindo porque você não é o dono da fazenda, amor", disse Tati. "Não discute comigo. Aqui eu sou o dono da fazenda e vou colocar você nas ovelhas. Querem ganhar R$ 1,5 milhão fácil? Vai ter que soar e trabalhar. Não vai comer e dormir não", rebateu Rico.

As aves, ele deixou com MC Gui. "A vaca e as aves são os mais trabalhosos da fazenda, como já tem o Victor, vou colocar o chato do MC Gui para fazer as aves", disse. "Valeu, trouxa", respondeu o funkeiro, que saiu do local visivelmente chateado.

Rico deu a vaca de chifre para Gui Araújo. "Ex-fazendeiro também trabalha. Ele me colocou na roça, foi um voto fofo, mas vai trabalhar. Ele vai ficar com a vaca de chifre". Marina Ferrari ficou com a horta e as plantas. "Como ela gosta de um cardio, vai ficar com essa função". Erasmo Viana ficou junto com Victor cuidando das vacas e Lary Bottino ficou no trato dos porcos.

O lixo, como sempre, foi o último a ser escolhido. "Não pode repetir a função, não? Colocar o MC Gui, Tati ou Sol em mais uma função. A Tati e a Sol passaram 15 dias sem fazer nada, estão descansadas", disse Rico. Aline e Erika se ofereceram para cuidar do lixo. "É isso gente, quem não souber fazer os animais, pergunta para alguém porque eu não sou babá para ensinar ninguém. Bora trabalhar!", finalizou o novo fazendeiro.